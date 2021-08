Tausende Afghanen flüchten zum Flughafen von Kabul

Nachrichtenarchiv - 16.08.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: In der afghanischen Hauptstadt haben sich heute chaotische Szenen abgespielt. Internationale Beobachter berichten, dass tausende Menschen zum Flughafen von Kabul gezogen sind, weil sie hoffen, dort an Bord von Flugzeugen zu kommen. Fernsehbilder zeigen, wie zahlreiche Afghanen auf dem Rollfeld stehen und die Maschinen umringt haben. US-Soldaten gaben Warnschüsse ab. Bewohner von Kabul teilten mit, dass die Taliban inzwischen überall in der Hauptstadt Polizeistationen und Behörden besetzt haben. Eine von Bundeswehrsoldaten gegründete Hilfsorganisation löst nach eigenen Angaben ihre Notunterkünfte für afghanische Helfer auf, damit diese nicht zu Todesfallen werden. Der Vorsitzende des Netzwerks Grotian sagte, die Taliban gingen von Tür zu Tür.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2021 14:00 Uhr