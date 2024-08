Taucher suchen vor Sizilien nach Insassen von Luxusjacht

Porticello: Nach dem Untergang einer Luxusjacht vor Sizilien suchen Taucher weiter nach den sechs vermissten Insassen. Im Einsatz sind Spezialtaucher der Feuerwehr. Die Jacht liegt in 50 Metern Tiefe. Sie war in der Nacht zum Montag in der Nähe von Porticello in einem schweren Sturm gesunken. 15 Passagiere und Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden. Eine Leiche wurde geborgen. Unter den Vermissten ist der britische Tech-Milliardär Mike Lynch, dem das Schiff gehört.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2024 12:00 Uhr