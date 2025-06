Taucher finden Ertrunkenen in Niederbayern

Neustadt an der Donau: Taucher haben die Leiche eines 27-Jährigen geborgen, der seit Donnerstag in einem Badesee vermisst wurde. Der Mann war vor den Augen anderer Badegäste im Mauerner See im Landkreis Kelheim untergegangen und konnte zunächst nicht gefunden werden. Mehr als 100 Rettungskräfte waren im Einsatz. - Die Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes appelliert an Badegäste, sich nicht zu überschätzen, Flüsse aufgrund der Strömung zu meiden und Seen nicht quer zu durchschwimmen.

