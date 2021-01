Taucher entdecken Wal-Kadaver vor Sorrent

JU fordert von Laschet Erneuerung der CDU

Berlin: Die Junge Union hat den neuen CDU-Chef Laschet dazu aufgefordert, die Partei inhaltlich zu erneuern. Sowohl in der CDU als auch in der Bevölkerung wünschten sich viele Menschen, dass die Partei wieder stärker auf Eigenverantwortung, Leistungsbereitschaft und die Freiheit des Einzelnen setze - so der JU-Vorsitzende Kuban in der Zeitung "Die Welt". Er appellierte außerdem an Laschet, die Anhänger des unterlegen Bewerbers um den Vorsitz, Merz, programmatisch in die Parteiarbeit einzubinden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2021 07:00 Uhr