Lewiston: Zwei Tage nach dem Massaker mit 18 Toten im US-Bundesstaat Maine ist der mutmaßliche Schütze tot aufgefunden worden. Das berichten mehrere US-Medien, die sich auf Ermittlerkreise berufen. Demnach sei die Leiche des 40-Jährigen in einem Wald gut zehn Kilometer vom Tatort entfernt entdeckt worden. Er sei vermutlich an einer selbst zugefügten Schusswunde am Kopf gestorben. Der Mann hatte in einem Freizeitzentrum in der Kleinstadt Lewiston das Feuer eröffnet. Anschließend war er entkommen. Sein Motiv ist noch unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2023 05:00 Uhr