Tatverdächtiger sitzt nach Solinger Messerangriff in Untersuchungshaft

Karlsruhe: Der Tatverdächtige im Fall des Solinger Messerangriffs mit drei Toten kommt in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof hat nach Angaben der Bundesanwaltschaft Haftbefehl erlassen - unter anderem wegen Mordes und des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS. Offiziell ist ein islamistisches Tatmotiv noch nicht bestätigt. Der Syrer hatte sich gestern Abend gestellt und die Tat gestanden. Zuvor hatte bereits der sogenannte "Islamische Staat" den Anschlag für sich reklamiert. Eine Abschiebung des 26-Jährigen war im vergangenen Jahr gescheitert, da er mehrere Monate untergetaucht war. Später wurde er nach Solingen überstellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 17:00 Uhr