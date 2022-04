Tatverdächtiger nach Schüssen in New Yorker U-Bahn festgenommen

New York: Nach den Schüssen in der New Yorker U-Bahn hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Wie die Behörden auf einer Pressekonferenz mitteilten, wurde der Mann nach einem Tipp aus der Bevölkerung gefasst. Die Nachrichtenagentur AP will aus Ermittlerkreisen erfahren haben, der 62-Jährige habe die Polizei selbst angerufen. Der Mann ist polizeibekannt. Im Internet soll er Videos hochgeladen haben, in denen er über Obdachlosigkeit, Polizeigewalt und psychische Probleme redet. Bei dem Vorfall in der New Yorker U-Bahn wurden 23 Menschen verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2022 03:00 Uhr