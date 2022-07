Tatjana Maria und Jule Niemeier sind im Viertelfinale von Wimbledon

Moskau meldet Einnahme von Lyssytschansk - Kiew dementiert

Lyssytschansk: Die Lage in der ostukrainischen Stadt ist unübersichtlich. Am Vormittag hatte das Verteidigungsministerium in Moskau gemeldet, dass die Großstadt eingenommen sei. Ein Sprecher des Verteidigungsminsteriums in Kiew wies das zurück und erklärte, dass Lyssytschansk noch nicht vollständig unter russischer Kontrolle sei. Allerdings griffen russische Truppen die Stadt permanent an. Auch die Stadt Slowjansk in der Region Donezk steht unter Beschuss. Nach Angaben des Bürgermeisters gibt es viele Tote und Verletzte. Die Stadt sei mit Mehrfachraketenwerfern beschossen worden, es gebe viele Brände. Die Regionen Donezk und Luhansk bilden zusammen den Donbass - das vorrangige Ziel russischer Angriffe.

