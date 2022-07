Nachrichtenarchiv - 05.07.2022 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Tatjana Maria trifft im Halbfinale von Wimbledon auf die Weltranglisten-Zweite Ons Jabeur aus Tunesien. Jabeur setzte sich am Abend in drei Sätzen gegen die Tschechin Marie Bouzková durch. Maria hatte am Nachmittag ebenfalls in drei Sätzen gegen Jule Niemeier gewonnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.07.2022 21:15 Uhr