"Tarzan"-Darsteller Ron Ely ist tot

Los Angeles: Der US-Schauspieler Ron Ely ist tot. Wie eine seiner beiden Töchter mitteilte, ist ihr Vater bereits am 29. September in Kalifornien im Alter von 86 Jahren gestorben. Ely wurde in den 1960er Jahren als "Tarzan" in der gleichnamigen NBC-Serie weltberühmt. Später stand er unter anderem in dem Italo-Western "100 Fäuste und ein Vaterunser" gemeinsam mit Uschi Glas vor der Kamera.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.10.2024 03:00 Uhr