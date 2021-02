Tarifvertrag für Altenpflege steht

Nachrichtenarchiv - 01.02.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Altenpflege sollen die Beschäftigten in den nächsten Jahren deutlich mehr Gehalt bekommen. Darauf hat sich die Gewerkschaft Verdi nach eigenen Angaben mit der Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche geeinigt. Der Tarifvertrag sieht bis Mitte 2023 Lohnsteigerungen von 25 Prozent im Vergleich zum jetzigen Pflegemindestlohn vor. Die Grundzüge des Vertrags waren bereits im vergangenen September festgelegt worden, Details wurden nachträglich ausgearbeitet . Die Vereinbarung soll im August verbindlich werden. Demnach sollen die Stundenlöhne in vier Schritten steigen: Am Ende sollen die Pflegehelfer dann mindestens 14,40 Euro pro Stunde bekommen und examinierte Pflegefachkräfte 18,75 Euro.

