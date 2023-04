Tarifverhandlungen zwischen Bahn und EVG ergebnislos vertagt

Meldungsarchiv - 26.04.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Fulda: Bei der Deutschen Bahn drohen neue Warnstreiks. Im Tarifkonflikt des Staatskonzerns mit der Eisenbahnergewerkschaft EVG ist die dritte Verhandlungsrunde am Vormittag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Beide Seiten wollen Ende Mai wieder miteinander sprechen, wie der Personalvorstand der Bahn, Seiler, mitteilte. Er zeigte sich verwundert über die Weigerung der EVG, über das jüngste Angebot der Arbeitgeberseite überhaupt erst zu verhandeln. Denn das sei das höchste in der Geschichte der Bahn. Die Gewerkschaft stört vor allem die Laufzeit von 27 Monaten. Die Bahn hatte einen Inflationsausgleich von mehr als 2.800 Euro angeboten, der in mehrere Tranchen überwiesen werden soll. Im kommenden Jahr soll es dann schrittweise mindestens acht Prozent mehr Geld geben. Die EVG hat sich noch nicht zum Scheitern der dritten Verhandlungsrunde geäußert - auch nicht, ob und wann sie mit Arbeitsniederlegungen darauf reagieren will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2023 12:00 Uhr