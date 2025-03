Tarifverhandlungen sind in möglicherweise entscheidender Phase

Potsdam: Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst haben am Vormittag die möglicherweise entscheidenden Gespräche begonnen. Unterhändler von Verdi und dem Beamtenbund dbb sitzen wie schon Freitag und gestern mit Vertretern von Bund und Kommunen zusammen. Konkrete Informationen drangen nicht nach draußen, aber es war von geringen Fortschritten die Rede. Sollte es bis in die Nacht kein Ergebnis geben, drohen wieder Warnstreiks im öffentlichen Dienst. In den vergangenen Wochen waren bundesweit Kitas geschlossen geblieben, Flughäfen und die Müllabfuhr waren lahmgelegt. Denkbar wäre auch eine Schlichtung, dann gäbe es vorerst keine weiteren Warnstreiks. Die Gewerkschaften fordern acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat und drei zusätzliche freie Tage. Der Gegenseite ist das zu viel.

