Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst wurden vertagt

Potsdam: Die Verhandlungen im Tarifkonflikt beim öffentlichen Dienst der Länder sind am Abend ohne greifbares Ergebnis vertagt worden. Am Vormittag sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern für die Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Geld, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr sowie eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichspauschale. Die Arbeitgeberseite hatte vor dieser dritten Verhandlungsrunde angekündigt, erstmals ein Angebot vorzulegen. Beide Seiten haben sich vorsichtig optimistisch geäußert, sich noch in dieser Woche auf einen Tarifabschluss zu verständigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2023 21:15 Uhr