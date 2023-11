Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst wurden auf heute vertagt

Potsdam: Bei den Tarifverhandlungen des Öffentlichen Dienstes ist weiter keine Einigung in Sicht. Die Verhandlungspartner haben gestern Abend ihre Gespräche abgebrochen und auf heute vertagt. Sollte es keine Einigung geben, drohen die Gewerkschaften mit deutschlandweiten Warnstreiks - etwa in Kitas, Schulen und an Unikliniken. Der Vorsitzende des Beamtenbundes dbb, Silberbach, betonte, diese Aktionen würden dann nicht eine Nadelstichfunktion haben, sondern spürbarer sein. Bei dem Tarifstreit geht es um die Gehälter von Millionen Beschäftigte. Verdi fordert ein Lohnplus von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber halten das für überzogen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 07:00 Uhr