Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst werden fortgesetzt

Biden sichert Ukraine auch künftig Unterstützung zu - Putin gibt Westen Schuld am Krieg

Moskau: Knapp ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Kriegs haben sich Russlands Präsident Putin und führende westliche Politiker gegenseitig die Schuld für den Krieg in der Ukraine gegeben. Putin warf in einer Rede an die Nation dem Westen vor, den Krieg losgetreten zu haben. Die Führung in Kiew nannte der 70-Jährige einmal mehr ein Neonazi-Regime. Gleichzeitig setzte er das letzte große Atomwaffen-Abkommen mit den USA aus. Der amerikanische Präsident Biden hielt bei einem Besuch in Polen entgegen, Putin habe vor knapp einem Jahr seine Mörder auf die Ukraine losgelassen. Aber die NATO werde in ihrer Unterstützung für Kiew nicht wanken, rief er in Warschau tausenden Menschen zu. Bundeskanzler Scholz sagte mit Blick auf Moskaus Eroberungspläne, Putin dürfe mit seiner Idee nicht durchkommen. Italiens Ministerpräsidentin Meloni zeigte sich bei einem Besuch in der Ukraine enttäuscht darüber, dass vom Kremlchef keine - so wörtlich - "konstruktiveren Äußerungen" gekommen seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2023 19:00 Uhr