Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst werden fortgesetzt

Potsdam: Im Tarifstreit beim öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen gehen heute die Verhandlungen weiter. Die Gewerkschaft ver.di und der Beamtenbund dbb fordern acht Prozent mehr Geld. Außerdem wollen sie mindestens drei zusätzliche freie Tage durchsetzen. Die Arbeitgeberseite hat bisher kein Angebot vorgelegt. In den vergangenen Wochen hatte es wegen des Tarifstreits immer wieder Warnstreiks etwa in Kitas, bei der Müllentsorgung oder an Flughäfen gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2025 06:00 Uhr