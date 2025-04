Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst verlaufen zäh

Potsdam: Bund und Kommunen sowie die Gewerkschaften Verdi und dbb verhandeln heute weiter über einen Tarifabschluss für den Öffentlichen Dienst. Bei den Gesprächen gestern war noch kein Ergebnis zustande gekommen. In dem Tarifstreit, der seit Anfang des Jahres läuft, hatte es mehrere Warnstreiks in Kliniken, an Flughäfen oder etwa bei der Müllabfuhr gegeben. Im März waren die Verhandlungen dann gescheitert. Schlichter hatten daraufhin einen Lösungsvorschlag erarbeitet. Dieser sieht unter anderem eine Lohnerhöhung von 5,8 Prozent in zwei Stufen und flexiblere Arbeitszeiten vor. Aber auch die Gespräche darüber verlaufen nach Angaben von Teilnehmern zwar konstruktiv aber zäh. Sollte es heute keine Einigung geben, drohen unbefristete Streiks.

