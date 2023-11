Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder vertagt

Potsdam: Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder gibt es noch keine Einigung. Arbeitgeber und Gewerkschaften haben am Abend ihre Gespräche in Potsdam auf heute vertagt. Sollte es in der zweiten Verhandlungsrunde keine Annäherung geben, drohend flächendeckend Warnstreiks - mit Einschränkungen in Kitas, Schulen und an Unikliniken. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Geld, monatlich aber ein Plus von mindestens 500 Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2023 02:00 Uhr