Tarifverhandlungen fürs Lufthansa-Kabinenpersonal gehen weiter

Frankfurt am Main: Die Lufthansa und die Gewerkschaft Ufo setzen heute ihre Tarifverhandlungen für das Kabinenpersonal der Airline fort. Die Gewerkschaft fordert sowohl für die rund 18.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa als auch für deren 1000 Kollegen bei der Regionaltochter Cityline 15 Prozent mehr Geld. Außerdem will Ufo für die Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro sowie höhere Zulagen. In der vergangenen Woche hatte die Airline im Tarifstreit mit dem Bodenpersonal eine Einigung erzielt. Dabei wurde eine Gehaltssteigerung von durchschnittlich 12,5 Prozent vereinbart.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 08:00 Uhr