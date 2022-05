Tarifverhandlungen für soziale Berufe gehen in entscheidende Runde

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in kommunalen Sozial- und Erziehungseinrichtungen sind in die entscheidende Phase gegangen. Die Gewerkschaft Verdi und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände wollen bis Mittwoch in Potsdam beraten. Verdi fordert bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen für die rund 330.000 Kita-Erzieher und andere Beschäftigte in sozialen Berufen - und drohte mit einer Verschärfung des Arbeitskampfes, sollte kein Kompromiss gefunden werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2022 12:15 Uhr