Tarifverhandlungen für soziale Berufe gehen in entscheidende Runde

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: In Brandenburg beginnt zur Stunde die entscheidende Phase der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in kommunalen Sozial- und Erziehungseinrichtungen. Die Gewerkschaft Verdi und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, VKA, wollen bis Mittwoch beraten. Verdi fordert bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen für die rund 330.000 Kita-Erzieher und andere Beschäftigte in sozialen Berufen. Um dem mehr Druck zu verleihen, hat es in den vergangenen Wochen immer wieder Warnstreiks gegeben. Verdi-Chef Werneke sagte gestern, er rate den kommunalen Arbeitgebern dringend, endlich konstruktive Vorschläge auf den Tisch zu legen. Sonst sei eine Eskalation der Streiks unvermeidlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 11:00 Uhr