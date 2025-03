Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst werden fortgesetzt

Potsdam: Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen gibt es bisher noch keinen Durchbruch. Am Vormittag sollen die Gespräche in Potsdam fortgesetzt werden. Die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund fordern für die 2,5 Millionen Beschäftigten acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Außerdem wollen sie drei zusätzliche freie Tage im Jahr durchsetzen. In den vergangenen Wochen haben die Gewerkschaften ihre Forderung mit bundesweiten Warnstreiks untermauert - mit erheblichen Folgen unter anderem für den Flugverkehr. Die Arbeitgeber haben dem Vernehmen nach noch kein Angebot vorgelegt. Sie verweisen auf die angespannte Haushaltslage.

