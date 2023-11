Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst gehen weiter

Potsdam: Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst geht seit dem Vormittag weiter. Die Verhandlungspartner hatten sich gestern Abend vertagt, weil es keine Fortschritte in der Sache gab. Die Gewerkschaft Verdi wirft den Arbeitgebern der Ländern vor, bislang kein Gegenangebot zu ihren Forderungen abgegeben zu haben. Der Vorsitzende des Beamtenbundes, Silberbach, mahnte mehr Tempo bei den Verhandlungen an. Sollte eine Einigung scheitern, drohen bundesweite Warnstreiks - mit Einschränkungen im Schulbetrieb, in Kindertagesstätten, an Hochschulen und Unikliniken. Verdi fordert für die über eine Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Gehalt oder ein Lohnplus von 500 Euro im Monat.

