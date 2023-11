Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst gehen weiter

Potsdam: Vor Beginn der zweiten Tarifrunde des öffentlichen Dienstes der Länder hat der Beamtenbund deutlich mehr Tempo gefordert. Dbb-Chef Silberbach sagte wörtlich: "Uns läuft die Zeit davon". Es müsse bereits in dieser Verhandlungsrunde zu spürbaren Annäherungen zwischen den Positionen kommen, sagte er. Auch Verdi-Chef Werneke betonte, dass er nun ein Angebot der Länder erwartet. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Geld, monatlich jedoch mindestens 500 Euro und eine Inflationsausgleichszahlung. Am frühen Nachmittag gehen die Tarif-Gespräche weiter. Betroffen sind etwa 1,1 Millionen Beschäftigte - zum Beispiel in Kliniken, Kitas und in Verwaltung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2023 08:00 Uhr