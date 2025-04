Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst gehen weiter

Potsdam: Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst geht heute in die entscheidende Runde. Bund und Kommunen als Arbeitgeber und die Gewerkschaften beraten in Potsdam nun über die Empfehlung aus dem Schlichtungsverfahren. Sie sieht eine Tariferhöhung in zwei Stufen vor. Sofort würde es drei Prozent mehr Geld geben, in gut einem Jahr dann noch einmal 2,8 Prozent. Außerdem geht es um flexiblere Arbeitszeiten und höhere Schichtzulagen. Wenn es keine Einigung gibt, könnten Verdi und der Beamtenbund eine Urabstimmung über unbefristete Streiks einleiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2025 07:30 Uhr