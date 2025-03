Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst gehen weiter

Potsdam: Die Tarifverhandlungen für etwa 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen sind in der Nacht unterbrochen worden. Am Vormittag werden sie in Potsdam fortgesetzt. Die Gespräche in der dritten Verhandlungsrunde gehen damit in den dritten Tag. Zum aktuellen Verhandlungsstand machten die Tarifparteien keine Angaben. Bisher hatten die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund kritisiert, dass noch kein Arbeitgeberangebot vorliege. Die Gewerkschaften fordern acht Prozent mehr Geld und wollen drei zusätzliche freie Tage durchsetzen. Gibt es keine Einigung, kann jede der Tarifparteien eine Schlichtung einleiten.

