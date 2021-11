Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst der Länder gehen weiter

Nachrichtenarchiv - 28.11.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: In Potsdam wird am Vormittag die dritte Tarifrunde für die mehr als 800.000 Beschäftigten der Länder - ohne Hessen - fortgesetzt. Der Verhandlungsführer der Länder, Hilbers, hatte zum Auftakt ein erstes Tarifangebot in Aussicht gestellt, allerdings ohne Zahlen zu nennen. Hilbers betonte, der öffentliche Dienst müsse wettbewerbsfähig bleiben. Bei den Löhnen im Gesundheitswesen sei man sich aber sehr wohl bewusst, dass da noch einiges passieren müsse. Die Gewerkschaft verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern fünf Prozent mehr Geld, mindestens 150 Euro im Monat und im Gesundheitssektor 300.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.11.2021 04:00 Uhr