Tarifverhandlungen für Bund und Kommunen sind gescheitert

Meldungsarchiv - 30.03.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Potsdam: Die Tarifgespräche für die rund 2,4 Millionen Angestellten im öffentlichen Dienst sind gescheitert. In den Verhandlungen sei es nicht möglich gewesen, einen sozial gerechten Lohnabschluss mit einem monatlichen Mindestbetrag zu erreichen, sagte Verdi-Chef Werneke am Abend. Die Gewerkschaften hätten die Beratungen daraufhin abgebrochen. Verdi und der deutsche Beamtenbund fordern unter anderem 10,5 Prozent mehr Lohn bei einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr. Bundesinnenministern Faeser und die Arbeitgebervertreter kündigten an, eine Schlichtung einzuberufen. Als Schlichtungsvorschlag benannte sie einen Kompromiss von 8 Prozent mehr Geld bei einem monatlichen Mindestbetrag von 300 Euro und einer Laufzeit von 27 Monaten. Außerdem soll es eine Einmalzahlung von 3000 Euro geben. In der Schlichtungsphase darf nicht gestreikt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2023 06:00 Uhr