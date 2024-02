Tarifverhandlungen für Bodenbeschäftigte der Lufthansa gehen weiter

Frankfurt am Main: Nachdem der Warnstreik des Bodenpersonals bei der Lufthansa beendet ist, soll jetzt wieder verhandelt werden. Vertreter des Konzerns und der Gewerkschaft Verdi wollten sich in Kürze treffen, um nach einem Kompromiss in dem Tarifkonflikt zu suchen. Verdi verlangt für die mehr als 20.000 Bodenbeschäftigten 12,5 Prozent mehr Geld sowie eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro bei einer Laufzeit von einem Jahr. Lufthansa bietet die Prämie in gestückelter Form sowie rund zehn Prozent mehr Gehalt, allerdings später und auf eine längere Laufzeit gerechnet. Der Warnstreik hatte bis zum Vormittag gedauert. Der Betrieb soll sich nach Angaben eines Lufthansa-Sprechers im Laufe des Tages normalisieren.

