Tarifverhandlungen für Ärzte an kommunalen Kliniken gehen in vierte Runde

Berlin: Der Marburger Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände haben am Vormittag ihre Tarifverhandlungen fortgesetzt. Dabei geht es um die Entlohnung von rund 55.000 Ärztinnen und Ärzten an etwa 500 kommunalen Krankenhäusern. In den drei bisherigen Verhandlungsrunden gab es noch keine Annäherung. Die Ärzte fordern 5,5 Prozent mehr Gehalt rückwirkend zum 1. Oktober 2021 sowie Verbesserungen bei den Bereitschaftsdiensten. Die Arbeitgeber boten zuletzt 3,3 Prozent mehr für nächstes und übernächstes Jahr sowie eine Corona-Sonderzahlung von 1.200 Euro.

