Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes vertagt

Nachrichtenarchiv - 23.10.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes ist Arbeitgebern und Gewerkschaften auch am zweiten Verhandlungstag keine Einigung gelungen. Beide Seiten haben sich am Abend vertagt und wollen in der Früh wieder zusammenkommen. Dem Vernehmen nach gab es bei den stundenlangen Verhandlungen eine langsame Annäherung. Es ist aber nicht auszuschließen, dass die mittlerweile dritte Verhandlungsrunde scheitert. Dann drohen weitere Streiks. Bereits angekündigt sind für Anfang kommender Woche Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Nahverkehr Bayerns, die auch die großen Städte München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg treffen sollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2020 22:00 Uhr