Tarifverhandlungen bei Volkswagen werden von Protesten und Warnstreiks begleitet

Wolfsburg: Zum Start der vierten Tarifrunde bei Volkswagen hat es an mehreren Standorten des Autobauers Warnstreiks gegeben. Tausende Beschäftigte in neun VW-Werken legten aus Protest gegen den geplanten Sparkurs des Unternehmens ihre Arbeit nieder. Betroffen waren neben dem Stammwerk Wolfsburg unter anderem die Standorte in Zwickau oder Hannover. Die IG Metall drohte damit den Arbeitskampf auszuweiten, sollte es keine Einigung geben. Gewerkschaftschefin Benner sagte, schuld an der Krise bei VW seien nicht die Mitarbeiter, sondern viele falsche Entscheidungen des Managements. Diese Probleme löse man nicht mit Werkschließungen, Kündigungen und Lohnkürzungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2024 19:45 Uhr