Tarifstreit: Lufthansa fordert UFO zu neuen Verhandlungen auf

Frankfurt am Main: Die Lufthansa zeigt sich nach dem angekündigten Streik der Flugbegleiter dialogbereit. "Wir fordern die Gewerkschaft UFO auf, sich mit uns wieder an den Verhandlungstisch zu setzen", erklärte Personalchef Niggemann. Zudem kritisierte er, dass die Gewerkschaft die Tarifauseinandersetzung ohne Not auf dem Rücken der Fluggäste austrage. Von den Streiks des Kabinenpersonals bei der Lufthansa und der Tochter CityLine sind kommende Woche voraussichtlich rund 100.000 Passagiere betroffen. Am Dienstag werden alle Abflüge vom Flughafen Frankfurt bestreikt, am Mittwoch alle vom Flughafen München. UFO wiederum erklärte, dass sich die Lufthansa weiterhin weigere, angemessen auf die Forderungen zur Vergütung einzugehen. Gewerkschaftschef Bürger verwies auf den Nettogewinn des Konzerns, der sich im vergangenen Jahr um 112 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro erhöht hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2024 08:00 Uhr