Tarifstreit im bayerischen Handel sorgt für Arbeitsniederlegungen

München: Im Tarifstreit des bayerischen Handels hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte im ganzen Freistaat für heute zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Kunden müssen deshalb in vielen Geschäften mit Einschränkungen rechnen. Zudem gibt es in mehreren Städten Kundgebungen. In Augsburg soll am Vormittag ein Demonstrationszug durch die Innenstadt starten. In Nürnberg versammeln sich die Streikenden auf dem Kornmarkt und in Würzburg wollen die Beschäftigten vor das Büro des Arbeitgeberverbandes ziehen. Verdi fordert für die Arbeitnehmer im bayerischen Einzel- und Versandhandel unter anderem eine Lohnerhöhung von 2 Euro 50 pro Stunde. Im Groß- und Außenhandel sollen die Gehälter um 13 Prozent angehoben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 09:00 Uhr