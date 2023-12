Tarifstreit: Fahrgastverband fordert schnelle Einigung

Frankfurt am Main: Im Tarifstreit bei der Bahn fordert der Fahrgastverband Pro Bahn eine schnelle Lösung. Der Vorsitzende Neuß sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Bahn und Lokführergewerkschaft müssten sich im Sinne der Fahrgäste so schnell wie möglich am Verhandlungstisch einigen. Für den Fall eines Streiks müssten außerdem Notfallfahrpläne mit den Gewerkschaften vereinbart werden. Unionsfraktionsvize Lange forderte die GDL auf, nicht die ganze Republik lahmzulegen und die Streiks auf ein vertretbares Maß zu begrenzen. Die Bahn forderte er auf, ernsthaft zu verhandeln. - Ab dem 8. Januar drohen bei der Bahn tagelange Streiks. Unbefristete Arbeitsniederlegungen schloss GDL-Chef Weselsky aber aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2023 10:00 Uhr