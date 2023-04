Tarifrunde im Öffentlichen Dienst geht weiter

Meldungsarchiv - 22.04.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Postdam: Im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes beginnt am Mittag die vierte Verhandlungsrunde. Bund und Kommunen als Arbeitgebern sowie den Gewerkschaften liegt eine Empfehlung der Schlichter vor. Verdi und Beamtenbund haben aber schon deutlich gemacht, dass ihnen diese nicht reicht. Der Chef des Beamtenbunds warnte deshalb angesichts der verhärteten Positionen vor zu viel Optimismus. Die Schlichter hatten zunächst eine Sonderzahlung von 3.000 Euro vorgeschlagen, die den Beschäftigten in mehreren Stufen überwiesen werden soll. Erst im nächsten März soll es dann einen Sockelbetrag von 200 Euro und anschließend ein Lohnplus von 5,5 Prozent geben. Die Gewerkschaften verlangen hingegen 10,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr. Gelingt in Potsdam kein Durchbruch, könnten die Gewerkschaften eine Urabstimmung über unbefristete Streiks ansetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2023 12:00 Uhr