Tarifrunde im KFZ-Handwerk in Bayern startet

München: Für die rund 120.000 Beschäftigten in bayerischen KFZ-Betrieben starten heute die Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft IG Metall fordert unter anderem 6,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr. Wer will, soll Lohn in zusätzlich freie Tage umwandeln können. Die Vergütung von Auszubildenden soll um 170 Euro angehoben werden. Die Arbeitgeberseite hatte bereits im Vorfeld vor zu hohen Forderungen gewarnt. Die wirtschaftliche Lage sei aufgrund des Umsatzrückgangs bei Neu- und Gebrauchtwagen angespannt, so die KFZ-Innung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2025 07:00 Uhr