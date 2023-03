Tarifrunde für Bund und Kommunen wird fortgesetzt

Meldungsarchiv - 27.03.2023 21:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Potsdam: Die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst sind am Abend ohne Anzeichen einer Annäherung unterbrochen worden. Morgen Vormittag wollen Gewerkschaften und Arbeitgeber die Gespräche fortsetzen. Verdi und der Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Geld über eine Laufzeit von zwölf Monaten, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr. Bund und Kommunen hatten in ihrem ersten Arbeitgeberangebot schrittweise fünf Prozent für 27 Monate in Aussicht gestellt - plus Einmalzahlungen. Die dritte Tarifrunde ist bis Mittwoch geplant. Heute hatten die Gewerkschaften mit Warnstreiks den öffentlichen Verkehr in Deutschland lahmgelegt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2023 21:45 Uhr