Tarifpartner zeigen sich erleichtert über Abschluss für öffentlichen Dienst

Berlin: Nach dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben sich die Verhandlungspartner erleichtert gezeigt. Innenministerin Faeser sprach von einer Einigung, die in schwierigen Zeiten einen guten Ausgleich bringe. Die Arbeitsbedingungen würden flexibler, moderner und attraktiver. Zufrieden zeigte sich auch die Arbeitnehmerseite. Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft dbb Beamtenbund Geyer betonte, letztlich könne sich jeder in dieser Einigung wiederfinden. Kern des Ergebnisses ist eine Erhöhung der Einkommen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten um drei Prozent rückwirkend zum 1. April. Im Mai kommenden Jahres erhalten sie dann nochmal 2,8 Prozent mehr Geld. Zudem soll es für die meisten Mitarbeiter möglich sein, Teile des 13. Monatsgehalts in bis zu drei freie Tage umzuwandeln. Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 27 Monaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2025 21:00 Uhr