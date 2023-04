Tarifparteien im öffentlichen Dienst vereinbaren Sonderzahlungen und Gehaltsplus

Meldungsarchiv - 23.04.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Potsdam: Die etwa zweieinhalb Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst können im kommenden Jahr mit deutlich mehr Geld rechnen. Gewerkschaften und Arbeitgeber einigten sich gestern am späten Abend auf einen entsprechenden Tarifabschluss. Ab März 2024 erhalten die Betroffenen 200 Euro brutto als Sockelbetrag sowie anschließend 5,5 Prozent mehr, mindestens aber ein Plus von 340 Euro. Außerdem ist eine Sonderzahlung von 3.000 Euro vorgesehen, die ab Juni dieses Jahres in mehreren Stufen ausgezahlt wird. Verdi-Chef Werneke zeigte sich zuversichtlich, dass die Gewerkschaftsmitglieder der Einigung zustimmen werden. Unbefristete Streiks, etwa bei Müllabfuhren oder in Pflegediensten wären damit vom Tisch. Allerdings kann es im Verkehrsbereich in den kommenden Monaten weiterhin Streiks geben, denn andere Tarifverhandlungen, beispielsweise im Eisenbahnsektor, sind noch nicht abgeschlossen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.04.2023 14:00 Uhr