Tarifparteien im öffentlichen Dienst stehen vor Durchbruch

Nachrichtenarchiv - 25.10.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst könnten heute zu einem Ende kommen. Wie Sprecher der Tarifparteien in der Nacht erklärten, liegt inzwischen ein Einigungsvorschlag der Verhandlungsführer auf dem Tisch. Zum Inhalt wurde bisher nichts bekannt. Am Vormittag will sich die Spitzengruppe erneut zusammensetzen, um letzte Details zu klären. Am Mittag soll es dann eine Pressekonferenz geben, auf der Beschlüsse präsentiert werden. Bei dem Tarifstreit geht es um die Einkommen von rund 2,3 Millionen Angestellten der Kommunen und des Bundes. - Auch wenn sich die Tarifparteien heute einigen, wird es morgen in Bayern Streiks im öffentlichen Personennahverkehr geben. Grund dafür ist, dass für die Beschäftigten des ÖPNV im Freistaat ein gesonderter Tarifvertrag ausgehandelt wird. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Freitag geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2020 10:00 Uhr