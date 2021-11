Tarifparteien im Öffentlichen Dienst sind zufrieden mit Abschluss

Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Schnee, +1 bis -4 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend vereinzelt Schneeschauer. In der Nacht gebietsweise Schnee oder Schneeregen und recht windig. Tiefstwerte plus 1 bis minus 4 Grad, Gefahr von Straßenglätte. Morgen erst stürmisch mit Schnee, später Regen. Auch am Mittwoch gebietsweise Regen, am Donnerstag in höheren Lagen wieder Schnee.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.11.2021 18:15 Uhr