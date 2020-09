Tarifparteien des Öffentlichen Dienstes bekräftigen in Interviews ihre Standpunkte

Nachrichtenarchiv - 22.09.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Während im Tarifstreit für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen die ersten Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi laufen, ist eine Annäherung der beiden Seiten nicht in Sicht. Einer der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, der Lüneburger Oberbürgermeister Mädge, sagte im BR: die Kommunen hätten anbieten können, was sie wollten - der seit Monaten geplante Verdi-Streik "wäre gar nicht abzubremsen gewesen", so Mädge wörtlich. Diese Mechanik störe ihn ein bisschen. - Verdi-Chef Werneke warf den Arbeitgebern im ARD-ZDF-Morgenmagazin vor, sie verhielten sich wie die Axt im Walde und argumentierten nach der Devise, "nicht gekündigt ist gelobt genug". - Verdi fordert 4,8 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot gemacht. In Bayern ist von der heutigen Arbeitsniederlegung ein Klärwerk in Augsburg betroffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2020 09:00 Uhr