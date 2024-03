Tariflösung für Bodenpersonal der Lufthansa gefunden

Frankfurt am Main: Die Lufthansa hat den Tarifkonflikt mit ihrem Bodenpersonal beendet. Am Abend teilten Deutschlands größte Fluggesellschaft und die Gewerkschaft Verdi mit, dass die Schlichtung erfolgreich war. Damit sind weitere Streiks der 25.000 Lufthansa-Beschäftigten an den Check-In-Schaltern und in anderen Bereichen über die Osterferien abgewendet. Das Ergebnis der Schlichtung soll morgen bekannt gegeben werden. In den vergangenen Wochen hatte das Bodenpersonal mehrmals die Arbeit niedergelegt. Der überwiegende Teil der Lufthansa-Flüge wurde gestrichen. Noch nicht gelöst hat der Konzern den Tarifkonflikt mit den Flugbegleiterinnen und -begleitern. Auch bei der Tochter Discover gibt es noch eine Tarifauseinandersetzung. Im Tarifstreit zwischen den Flughäfen und dem privaten Luftsicherheitspersonal soll am Freitag kommender Woche eine Schlichtung beginnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2024 20:00 Uhr