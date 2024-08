Tariflöhne legen in diesem Jahr kräftig zu

Düsseldorf: Die Tariflöhne in Deutschland sind im laufenden Jahr kräftig gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt das WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung. Demnach erhielten die Tarifbeschäftigten in diesem Jahr im Schnitt 5,6 Prozent mehr Lohn. Da gleichzeitig die Verbraucherpreise im ersten Halbjahr 2024 durchschnittlich um 2,6 Prozent gestiegen seien, ergebe sich ein Reallohnzuwachs von gut drei Prozent. Das steigere die Kaufkraft der Verbraucher. Die Experten sehen aber trotzdem noch Nachholbedarf bei der Lohnentwicklung, da die Verluste aus den wirtschaftlich schlechten Vorjahren trotz des diesjährigen Plus noch lange nicht abgefedert seien.

