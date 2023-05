Tarifkonflikt der bayerischen Brauwirtschaft ist beigelegt

Kurzmeldung ein/ausklappen Zwei Bahn-Bauarbeiter sterben bei Zugunglück nahe Köln

Köln: Bei einem schwerem Zugunfall sind am Vormittag in Hürth bei Köln zwei Bahnarbeiter getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Intercity am Vormittag an einer Bahn-Baustelle eine Gruppe von Arbeitern erfasst. Zwei wurden so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starben, weitere Mitarbeiter erlitten einen Schock. Die Unfallursache ist noch unklar, Ermittler sichern derzeit Spuren. Deshalb kommt es in der Region auch zu Behinderungen im Nah- und Fernverkehr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2023 16:00 Uhr