Tarifkonflikt bei der Bahn spitzt sich zu

Meldungsarchiv - 15.03.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Warnstreikwelle könnte sich nun auch auf die Bahn ausbreiten. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat heute ein erstes Angebot des Konzerns abgelehnt. Man habe die gerade einmal zweieinhalb DIN-A4-Seiten nicht als Verhandlungsgrundlage sehen können, sagte EVG-Vertreter Loroch. Die Gespräche mit der Bahn wurden daraufhin auf Ende April vertagt. Das Unternehmen hatte angeboten, die Löhne bis August 2024 um insgesamt 5 Prozent anzuheben. Darüber hinaus sollte es zwei steuerfreie Einmalzahlungen von insgesamt 2.500 Euro geben. Die EVG lehnt Einmalzahlungen ab und fordert mindestens 650 Euro mehr Lohn beziehungsweise ein Plus von zwölf Prozent innerhalb eines Jahres. Über Warnstreiks will die Gewerkschaft in gut einer Woche entscheiden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2023 18:00 Uhr