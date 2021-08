Tarifkonflikt bei der Bahn spitzt sich zu

Waldbrände: Einsatzkräfte aus NRW nach Athen gestartet

Athen: Immer mehr internationale Helfer unterstützen den Kampf gegen die Waldbrände in Griechenland. Aus Deutschland haben sich am Morgen knapp 60 Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen in die Waldbrandgebiete nahe Athen aufgemacht. Ihr Konvoi aus 19 Fahrzeugen wird voraussichtlich am Donnerstag am Zielort eintreffen. In Griechenland ist die Lage derzeit besonders auf der Insel Euböa angespannt. Immer mehr Bewohner müssen in Sicherheit gebracht werden, in weiten Teilen der Insel ist der Strom ausgefallen. - Auch in der Türkei sind noch mehrere Feuer außer Kontrolle, aber nachdem es geregnet hat, hat sich die Lage dort etwas entspannt. In Kalifornien wütet schon seit Mitte Juli das sogenannte "Dixie Fire" - es ist der drittgrößte Brand in der Geschichte des US-Bundestaats. Die Behörden ordneten an, dass tausende Einwohner in Sicherheit gebracht werden sollten. Manche von ihnen wehrten sich laut "Los Angeles Times" mit gezogener Waffe dagegen.

