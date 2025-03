Tarifgespräche im öffentlichen Dienst sind gescheitert

Potsdam: Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind gescheitert. Gewerkschaften und Arbeitgeber konnten sich auch in der dritten Runde in Potsdam nicht auf einen Abschluss einigen. Das teilte Bundesinnenministerin Faeser am Abend mit. Jetzt wird die Schlichtung angerufen. Solange diese andauert, wird es keine Warnstreiks geben. - Zuletzt hatten die Arbeitgeber angeboten, über eine Laufzeit von zwei Jahren 5,5 Prozent mehr zu zahlen. In dem Angebot war auch eine höhere Zulage für Schichtdienste enthalten. Die Gewerkschaften hatten unter anderem ein Gehaltsplus von acht Prozent mit einer Laufzeit von einem Jahr gefordert.

